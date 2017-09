Buone notizie per Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Torino per la partita di domenica contro l'Hellas Verona ha recuperato due giocatori: il terzino destro Lorenzo De Silvestri e l'attaccante esterno M'Baye Niang.



Entrambi ieri avevano lavorato a parte a causa di un attacco febbrile, i due giocatori si sono però ristabiliti e questa mattina al Filadelfia si sono allenati regolarmente agli ordini del tecnico serbo. Sia De Silvestri che Niang dovrebbero essere in campo contro il Verona: l'ex Milan è uno dei titolarissimi del Torino e anche se non sta vivendo un buon periodo di forma sembra improbabile che Mihajlovic possa rinunciare a lui.