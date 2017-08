Tornando

Contro ildifficilmentesarà in campo dal primo minuto ma il brasiliano farà parte dell'elenco dei convocati. Già questa è una buona notizia per Sinisache ha di fatto recuperato uno dei titolari del suodopo l'operazione alle tonsille alla quale si era sottoposto nelle scorse settimane.Il brasiliano, arrivato dal San Paolo nella scorsa primavera ma tesserato solo quest'estate dal Torino, con ogni probabilità dovrà rimandare il proprio esordio in maglia granata, anche se la voglia di essere protagonista in campo di certo non gli manca, come ha dimostrato su Twitter. "Sto tornando" ha cinguettato il difensore classe 1997.