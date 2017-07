Al termine dell'amichevole vinta in Fancia contro il Guingamp per 2-0, Sinisaha analizzato la partita che ha chiuso la prima parte della preparazione precampionato. "Eravamo reduci da due settimane di lavoro molto duro a Bormio e il viaggio per raggiungere Guingamp è stato piuttosto lungo perchè ci abbiamo messo più di sette ore. Ne è valsa la pena: oggi abbiamo sofferto un po' nei primi 20 minuti poi la squadra si è sciolta, abbiamo preso le misure agli avversari e abbiamo cominciato a giocare come sappiamo. Era molto importante saper anche gestire questa partita al cospetto di un avversario che è molto in vantaggio rispetto a noi visto che la prossima settimana comincerà il campionato francese. Da parte nostra l'esperienza dello scorso anno è estremamente utile:. L'appuntamento ora è in Austria per la seconda parte della preparazione, in due giorni giocheremo due amichevoli e potremo verificare i nostri ulteriori progressi."