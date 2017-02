Potrebbero esserci anche due giocatori della Primavera nell'elenco dei convocati del Torino per la trasferta di domenica in casa della Roma. Sinisa Mihajlovic sta infatti valutando l'ipotesi di chiamare anche il difensore Alessandro Buongiorno e il centrocampista belga Martin Remacle per sopperire alle tante assenze per infortunio.

Il tecnico granata dovrà infatti fare sicuramente a meno di Castan, Rossettini, Carlao, Obi e Valdifiori.