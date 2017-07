Il Torino deve ancora sciogliere il nodo portiere di riserva. Dopo aver acquistato dal Paris Saint Germain Salvatore Sirigu come titolare, i dirigenti granata stanno valutando varie ipotesi per quanto riguarda il dodicesimo: dall'acquisto dello svincolato Cedric Carrasso, alla conferma di uno tra l'ex Primavera Andrea Zaccagno e il neo acquisto Vanja Milinkovic-Savic. Un'altra ipotesi al vaglio del presidente Cairo e del ds Petrachi è quella di prendere in prestito un estremo difensore: se dovesse essere alla fine questa la strada seguita dai due dirigenti, il primo nome sulla lista è quello del brasiliano Gabriel.



Durante i numerosi contatti avvenuti nelle ultime settimane, tra Torino e Milan sono stati fatti sondaggi e aperte trattative per diversi calciatori (da Paletta a Belotti, passando per Niang e Benassi), i dirgenti granata hanno però chiesto anche iinformazioni per il portiere brasiliano. Ancora nessuna vera e propria offerta, ma una verifica sulla disponibilità dei rossoneri di cedere in prestito Gabriel.