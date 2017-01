TORINO-MILAN 2-2



TORINO



Hart 6,5: para tutto quello che può parare, compiendo almeno un paio di miracoli. Si deve arrendere alla conclusione ravvicinata di Bertolacci e al calcio di rigore di Bacca.



Zappacosta 6: sulla sua fascia il Milan non affonda con la stessa facilità di giovedì quando al suo posto c'era De Silvestri. Buona prestazione difensiva da parte del numero 7 granata che è autore di alcune buone chiusure.



Rossettini 5,5: macchia la propria prestazione con il fallo da rigore che commette su Paletta. La sua trattenuta sugli sviluppi di un angolo consente a Bacca di realizzare il gol del 2-2.



Moretti 6,5: altra ottima prova da parte del capitano granata. Già con il Sassuolo e a San Siro in Coppa Italia era stato tra migliori in campo del Torino, anche questa sera dimostra di essere in un ottimo stato di fermando varie azioni avversarie.



Barreca 6: nel primo tempo è bravo a procurarsi il calcio di rigore che potrebbe chiudere la partita. Per tutto il match spinge molto sulla fascia sinistra, rendendosi però protagonista anche di un paio di buone chiusure difensive.



Benassi 7: essendo cresciuto nell'Inter probabilmente sente particolarmente questa partita e che ci tenga a fare bene lo si vede sin dai primi minuti, quando con un bel lancio mette Belotti davanti al portiere. Arricchisce la propria prestazione segnando anche il gol del momentaneo 2-0.



(dall'81' Baselli sv)



Valdifiori 6: detta i tempi del gioco granata, senza però trascurare la fase difensiva. Si rivela così molto importante anche in fase di interdizione. Lascia il campo al 67' dopo un colpo subito a centrocampo.



(dal 67' Lukic 5,5: entra in campo e perde subito un pallone a centrocampo, cresce con il passare dei minuti ma a volte dovrebbe osare maggiormente)



Obi 6,5: è un autentico mastino a centrocampo, gioca con grinta e determinazione sin dalle prime battute recuperando un'infinità di palloni. Mette il proprio zampino anche nell'azione che porta al gol di Benassi.



(dal 61' Iturbe 5,5: entra bene in partita e con le sue accelerazioni crea qualche più di un grattacapo alla difesa rossonera. Finisce la partita in calando e nella parte finale della partita colleziona errori su errori)



Falque 6,5: Mihajlovic lo recupera all'ultimo momento e lui risponde dando il vial all'azione dell'1-0 granata con un'autentica magia sulla fascia destra. In un fazzoletto supera due avversari resistendo anche ad una trattenuta di Bonaventura.



Belotti 7: da attaccante di razza porta in vantaggio il Torino deviando in spaccata la conclusione errata di Ljajic. È il suo terzo gol consecutivo al Milan, dopo quello all'andata e quello in Coppa Italia. Il giallo che riceve nella ripresa gli farà saltare la trasferta di Bologna.



Ljajic 5,5: sulla coscienza ha il rigore sbagliato nel primo tempo sul 2-0, se lo avesse segnato avrebbe potuto chiudere la partita con largo anticipo. La scelta di optare per la soluzione centrale si rivela tutt'altro che buona.





All. Mihajlovic 6: il bilancio contro il Milan in questa stagione è di due sconfitte e un pareggio, troppo poco rispetto a quanto prodotto dal Torino nei tre match. Soprattutto questa sera quando i granata hanno commesso un altro suicidio (per usare le parole dello stesso Mihajlovic) dopo quello di giovedì gettando al vento una vittoria che avrebbero meritato.







MILAN



Donnarumma 6,5: Inizia la gara con un'uscita avventata ma poi ha il grande merito di respingere il tiro, pessimo, dal dischetto di Ljajic che tiene in gara i suoi. Decisivo anche nel finale sul serbo.



Abate 5,5: Grave ingenuità in occasione del rigore causato su Barella. Bene in fase di spinta nella seconda parte di gara.



Paletta 6: Anche il centrale italo-argentino non sembra nella sua migliore serata ma è l'ultimo ad ammainare la bandiera con grande temperamento.



Romagnoli 5: Inizia bene la gara, trovando due anticipi positivi su Belotti. Poi un'inspiegabile black-out: marcatura da codice rosso in occasione del primo gol, quando viene irriso da Iago Falque. Espulso per un doppio giallo nel finale.



Calabria 4,5: Serata da incubo, al suo rientro in campo a tre mesi dall'infortunio. Nel primo tempo sbaglia tutti i passaggi, lasciando anche troppo spazio a Iago Falque. (Dall'87 Vangioni s.v)



​Pasalic 5,5: Vorrei ma non posso. Questo sembra il titolo della prova del croato, troppo attento al compitino nonostante abbia campo e qualità per fare male.



Locatelli 5: Soffre la grande aggressività del centrocampo avversario, che gli toglie lucidità anche in fase d'impostazione.



​Bertolacci 6: Nel primo tempo naufraga come tutto il Milan, nel secondo ha il merito di segnare un gol fondamentale, il primo in questo campionato. (Dal 72' Kucka 6: La sua aggressività nel finale è preziosa per contenere i contropiedi del Torino)



Suso 6,5: Nei primi 45' predica nel deserto, provando a scuotere i compagni con giocate solitarie che impensieriscono Hart. Sempre più una certezza per Montella.



Bacca 7: Si muove molto sin dalle prime battute, andando a cercare anche la profondità. Glaciale dal dischetto per il suo ottavo gol in campionato, il secondo consecutivo.



Bonaventura 6: Partita con luci ed ombre. Nella seconda frazione sfonda con più facilità lungo la sua fascia. (Dall'83 Niang 5,5: Entra male in gara, mandando su tutte le furie Montella)



All. Vincenzo Montella 5,5: Aveva chiesto un Milan aggressivo e in partita sin dal primo tempo, ma i suoi sbagliano ancora l'approccio. Opinabili alcune scelte a centrocampo, dove Kucka poteva trovare posto dal primo minuto.