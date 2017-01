Torino-Milan è il posticipo che questa sera chiude la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Dopo le sconfitte nell'andata e in coppa Italia, l'ex rossonero Mihajlovic cerca la rivincita e per l'occasione recupera Iago Falqué. Il Toro ha vinto solo uno degli ultimi 39 scontri diretti in campionato con il Milan: per il resto 20 pareggi e 18 sconfitte. Dall'altra parte Montella ritrova Romagnoli al centro della difesa e sopperisce alle assenze dei terzini De Sciglio e Antonelli con il giovane Calabria. A centrocampo Pasalic viene preferito a Kucka, con l'avanzamento di Bonaventura nel tridente d'attacco al posto di Niang. In panchina anche Lapadula, al centro dell'attacco gioca Bacca, autore della tripletta decisiva nell'andata a San Siro.



PROBABILI FORMAZIONI

Torino-Milan (ore 20.45)

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Iago Falqué, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All. Montella.

Arbitro: Tagliavento.