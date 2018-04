Trentatreesimo turno di Serie A, allo Stadio Olimpico Grande Torino (ore 20.45) si affrontano il Toro e il Milan, che ha una missione ben precisa: tornare a vincere.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La squadra di Gattuso infatti è reduce da quattro partite senza successo in campionato (3 pareggi, 1 sconfitta), che hanno allontanato i rossoneri dalla zona Champions e reso più insidiosa anche la corsa per un posto in Europa League; nella sua storia il Milan non ha mai toccato quota cinque gare di fila senza vittoria, per questo risulta essenziale battere i granata (la partita dell'andata fu l'ultima di Montella da allenatore rossonero). Avversario un Torino in forma, reduce da quattro risultati utili (3 vittorie, 1 pareggio), e che vuole sfatare un tabù: da quasi 17 anni manca il successo in Serie A contro il Milan (4 novembre 2001, da allora 11 vittorie rossonere e 9 pareggi).



SINGOLI - Per farlo Mazzarri si affida a Daniele Baselli: tre reti in campionato (due in casa) al Milan, vittima preferita del centrocampista in Serie A. Gattuso risponde con Gianluigi Donnarumma: sette clean sheets in Serie A in questo 2018, solo Reina ha fatto meglio mantenendo la porta inviolata otto volte.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Torino-Milan.