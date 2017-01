Torino-Milan, atto terzo. Dopo la vittoria in campionato, con il rigore parato da Donnarumma a Belotti all'ultimo secondo, e quella di giovedì sera in Coppa Italia, con Kucka e Bonaventura decisivi, questa sera, allo Stadio Olimpico Grande Torino la terza sfida tra la squadra di Vincenzo Montella e quella dell'ex Sinisa Mihjalovic.



Il Milan si affida a Carlos Bacca, che ha ritrovato il gol nell'ultima sfida di campionato contro il Cagliari e che ha nel Torino la sua vittima preferita: 4 reti in 3 partite; dall'altra parte invece c'è Daniele Baselli, cercato dai rossoneri in passato, che è andato a segno in 3 delle ultime 4 gare contro i rossoneri.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Torino (4-3-3): Hart ; Zappacosta , Rossettini , Moretti, Barreca ; Benassi , Valdifiori , Obi; Iago Falqué , Belotti , Ljajic . All. Mihajlovic



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All. Montella