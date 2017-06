In casa Torino torna di moda il nome di M'Baye Niang. Dopo che l'attaccante del Milan ha rifiutato il trasferimento all'Everton, i dirigenti granata, che da tempo lo stanno seguendo, stanno valutando l'ipotesi di tornare a imbastire una trattativa con la società rossonera. Niang sarebbe l'elemento perfetto per il ruolo di ala sinistra nel 4-2-3-1 di Sinisa Mihajlovic, tecnico che tra l'altro già lo conosce e lo ha allenato.



In questo momento Niang non rappresenta però una priorità per il Torino e lo stesso club granata non è la squadra in cui il francese vorrebbe andare a giocare. Ma, se per l'attaccante nelle prossime settimane non dovessero giungere vere e proprie offerte, allora il Torino potrebbe decidere di rompere gli indugi e provare nuovamente a farsi avanti per cercare di portare Niang sotto la Mole.