Rispetto alla formazione scesa in campo giovedì a San Siro contro il Milan in Coppa Italia, questa Sinisa Mihajlovic effettuerà solamente due cambi: nel ruolo di terzino destro tornerà titolare Zappacosta al posto di De Silvestri, peggiore in campo nel match di coppa, in attacco invece si rivedrà Iago Falque (che ha recuperato dal problema al tallone) sulla fascia destra con Iturbe che partirà dalla panchina.

Confermati invece gli altri nove undicesimi del Torino, ovvero Hart tra i pali, Rossettini, Moretti e Barreca in difesa, Benassi, Valdifiori e Baselli a centrocampo, Belotti e Ljajic in attacco.