Il prossimo anno, a Torino, ci sarà Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej, portiere dal futuro assicurato. Però, come scrive Tuttosport, Sinisa Mihajlovic non vuole affidarsi esclusivamente al classe '97: la conferma di Padelli come secondo non lo stuzzica e quindi, nonostante le ultime prestazioni altalenanti, il tecnico vorrebbe la conferma di Joe Hart, in prestito dal Manchester City. L'inglese, dal canto suo, è corteggiato da diversi club: se non dovesse trovare spazio in un top club inglese, sarebbe pronto a rimanere in granata.