Quando lo scorso inverno il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Lechia Danzica, per il giovane estremo difensore serbo si prospettava un futuro da titolare già a partire dalla prossima stagione. Invece, nei due mesi passati alla Sisport ad allenarsi agli ordini di Sinisa Mihajlovic (il club granata lo ha fatto arrivare prima in Italia nonostante l'acquisto fosse stato fatto per quest'estate) non è riuscito a convincere l'allenatore che, per sostituire Joe Hart, ha chiesto alla società un altro portiere: Salvatore Sirigu.



La bocciatura di Milinkovic-Savic non è stata però definitiva: Mihajlovic infatti, pur riconoscendo le qualità del portiere, ritiene che abbia bisogno di accumulare esperienza in prestito prima di potersi fare carico degli oneri e degli onori del difendere la porta del Torino. Milinkovic-Savic, stando a quanto dichiarato dal suo procuratore, Mateja Kezman, non vorrebbe lasciare la squadra granata: anche il giovane portiere serbo si candida, perciò, al ruolo di vice-Sirigu.