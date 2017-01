Il Torino non sta pensando al presente ma anche al futuro. Lo dimostra il fatto che in questi giorni un osservatore granata sia in Ecuador dove si sta giocando il Torneo sudamericano delle Nazionali Under 20.

Secondo quanto riportato da Toro.it, nelle scrivania del presidente Cairo sono già arrivati i rapporti di die giovane promesse: il terzino argentino Milton Valenzuela del Newell's Old Boys e il centrocampista uruguaiano Facundo Waller del Club Plaza Colonia.