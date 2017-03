Ai microfoni di Sky Sport si è presentato il difensore del Torino, Cristian Molinaro. L’ex Juventus ha parlato della sconfitta incassata in casa della Lazio di Simone Inzaghi: “Da parte nostra – spiega Molinaro - non è mancato il carattere, abbiamo sempre dimostrato di esserci. Oggi va dato merito alla Lazio per la partita. Obiettivamente la Lazio ha fatto qualcosa in più, ha dimostrato di essere uno stato di forma strepitoso. Problemi in difesa? Sicuramente ci son state partite dove abbiamo rischiato di più rispetto ad altre. Abbiamo avuto una fase di campionato dove le cose ci riuscivano meglio. Siamo una squadra che fa del gioco offensivo la sua arma migliore, e Belotti è un fuoriclasse. Quando siamo più corti ne beneficia tutta la squadra, ed anche la fase difensiva. Lavoriamo tantissimo durante la settimana per cercare di gestire le squadre avversarie, stasera credo ci siano stati grossi meriti della Lazio. Il rientro dall’infortunio? L'infortunio al crociato non è una cosa bella. Sono stati sei mesi intensi, son contento di essere ritornato in campo, meno per come è andata stasera. Ci tengo però a ringraziare tutti quelli che mi hanno dato la possibilità, dopo pochi mesi rispetto alla media, di tornare in campo”.