Per cinque mesi Cristian Molinaro è stato costretto a stare lontano dai terreni di gioco a causa di un grave infortunio al ginocchio patito lo scorso 18 settembre durante Torino-Empoli. Ora però il terzino, dopo aver giocato sabato con la Primavera, è pronto a tornare a disposizione di Mihajlovic, come lui stesso ha dichiarato ai microfoni di Torino Channel. "Dopo 5 mesi ho giocato la prima partita ufficiale: è stata una bella emozione, il lavoro svolto in questi mesi ha dato i suoi frutti e sono riuscito a giocare 90 minuti, ora sono a piena disposizione del mister".



Molinaro ha poi parlato della partita contro la Roma. “C’è delusione per risultato di ieri e per le altre partite in cui siamo consapevoli di aver lasciato punti importanti. Sappiamo di dover lavorare sia sulle cose che facciamo bene bene e allo stesso tempo migliorare le nostre lacune. Quello che conta è che lo spirito della squadra è alto e non che non c’è voglia di mollare, abbiamo un obiettivo in testa e vogliamo raggiungerlo. Quello che questa maglia insegna è proprio questo: bisogna avere lo spirito di resistere e di provarci fino alla fine. Sappiamo che avremmo potuto fare di più, ma a maggio tireremo le somme e vedremo se saremo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati”.



L’esperto terzino ha infine del più giovane compagno Sasa Lukic: “Si è calato subito nella parte, è un giocatore che ha grande personalità, non ha paura di prendersi queste responsabilità. Il risultato con la Roma non è stato positivo ma Sasa ieri ha fatto un’ottima prova, sin dall’inizio si è messo a disposizione del mister e del gruppo ed è questa la cosa più importante. Il mister da noi pretende alcune cose e il regalo più bello che noi possiamo fargli e quello di continuare a lavorare ogni settimana e a provar a vincere la domenica, abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno”.