L'amichevole di domani tra Torino e Monza (calcio di inizio alle ore 15) non si giocherà alla Sisport, come originariamente previsto, ma allo stadio Grande Torino. Considerata la capienza ridotta della tribuna del centro di allenamento della società granata, il presidente Cairo ha deciso di far disputare la partita nell'impianto che ospita le gare casalinghe della formazione di Mihajlovic. L'ingresso allo stadio sarà gratuito.

Per i tifosi granata la partita con il Monza sarà l'occasione di vedere all'opera per la prima volta con la maglia del Toro il neo acquisto Juan Manuel Iturbe.