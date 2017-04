Oltre a Sinisa Mihajlovic, a presentare la partita di domani del Torino contro il Cagliari era presente anche Emiliano Moretti. "Cerco di lavorare tutti i giorni cercando di migliorarmi - ha dichiarato il difensore fresco di rinnovo - per la partita di domani, come ha detto il mister, uno degli obiettivi è quello di acquisire una certa mentalità che ci permetta di giocare nello stesso modo sia in casa che fuori. La fascia da capitano? È una scelta che abbiamo fatto all'interno dello spogliatoio, quello che ci siamo detti però non posso rivelarlo visto che sono discorsi fatti negli spogliatoi".



Moretti ha poi parlato anche di Belotti. "Belotti? Ogni tanto gli dico che noi giocatori siamo sempre parte di un gruppo e che bisogna sempre pensare prima al bene del gruppo poi alle cose personali. Ma queste sono cose che Belotti sa già, che ha dentro e che sono sicuro gli faranno fare una grande carriera".