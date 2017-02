L'infortunio occorso a Leandro Castan, rivelatosi più grave del previsto, ha permesso negli ultime due mesi a Emiliano Moretti di tornare titolare nel ruolo di centrale sinistro di difesa. Il rendimento dell'esperto difensore (compirà 36 anni a giugno) è sempre stato più che sufficiente, tanto che in casa Torino si sta valutando l'ipotesi di rinnovargli in contratto per un'altra stagione.

Ogni discorso è però rimandato a fine stagione, come lo stesso giocatore ha confermato: "Non se ne è ancora parlato, ogni discorso verrà discusso al momento giusto, ovvero quando sarà il momento dei singoli e non del collettivo".