Nè Adem, nè Andrea, nè tantomento. A Torino non ci sono dubbi su chi sia il miglior tiratore di punizioni sotto contratto con il club granata. Si tratta di Sinisa Mihajlovic che in allenamento ha fatto vedere ai suoi ragazzi come si tira non una, bensì tre punizioni consecutive. Risultato? Guardatelo con i vostri occhi.