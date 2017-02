Una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte, un totale di sette punti conquistati sui ventisette disponibili: è questa la media del Torino nelle ultime nove partite di campionato, come riportato dal quotidiano La Stampa.

Dal 4 dicembre, solamente due squadre hanno fatto peggio del Torino in campionato: il Genoa, che di punti ne ha conquistati 3, e il Pescara fermo a 2. Sette punti come il Torino li ha invece fatti il Crotone, uno in più ne hanno ottenuti Palermo e Cagliari. Inevitabilmente la squadra di Mihajlovic si è allontanata dalle zone alte della classifica.