Da tempo il Torino pensa ad un centrocampista del Chievo Verona per rinforzare il proprio centrocampista: Lucas Castro. Ora però, secondo quanto riportato da Torinogranata.it, la società granata avrebbe messo nel mirino un altro calciatore gialloblù: Perparim Hetemaj.



Il finlandese è in scadenza di contratto con il Chievo Verona e proprio per questo a gennaio, se non dovesse rinnovare il contratto, potrebbe cambiare squadra, permettendo così ai veneti di non perderlo a parametro zero a fine stagione. La trattativa sarebbe ancora in una fase embrionale, ma il Torino starebbe iniziando a valutare con sempre maggiore interesse la possibilità di acquistare Hetemaj. D'altronde non è un mistero che a gennaio in granata dovrebbe arrivare un nuovo centrocampista.