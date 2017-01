Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Torino avrebbe messo nel mirino un difensore di proprietà della Lazio: Josip Elez. Il centrale croato, classe 1994, è attualmente in prestito al Rijeka dopo le esperienze nelle passate stagioni ai danesi del Aarhus e agli ungheresi dell'Honved. Il centrale potrebbe completare il reparto offensivo già arricchito dall'acquisto a titolo definitivo del brasiliano Carlao.



Il Torino è molto vicino al giovane esterno Mostafa Fathi: l'egiziano dello Zamalek dovrebbe arrivare in prestito per poi essere girato fino a giugno in Serie B (al Cesena?) e aggirare in questo modo l'ostacolo extracomunitari. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ieri il club granata ha chiuso per il giovane centrocampista belga Martin Remacle, in arrivo a titolo definitivo dallo Standard Liegi. Nazionale under 19 del Belgio, è un calciatore dai piedi buoni che può giocare anche da mediano.