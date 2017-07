Salvatore Sirigu portiere titolare, Vanja Milinkovic-Savic secondo e Salvador Ichazo terzo: potrebbe essere questa la gerarchia degli estremi difensori del nuovo Torino. Se i primi due sono certi (lo stesso Sinisa Mihajlovic ha confermato in conferenza stampa che l'ex Lecha Danzica sarà la riserva di Sirigu), il terzo lo potrebbe diventare a causa del mercato. L'uruguaiano è sul mercato ma ad oggi negli uffici del presidente Cairo non sono ancora giunte offerte.



Il ds granata Petrachi sta lavorando insieme al procuratore del giocatore, Vincenzo D'Ippolito, per cercare una nuova sistemazione a Ichazo. Se entro il 31 agosto non dovesse riuscirci, l'uruguaiano resterà allora alla corte di Sinisa Mihajlovic.