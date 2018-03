Manca ancora molto all'inizio della prossima sessione di mercato ma, dopo la decisione della Lega di rendere la finestra estiva più corta, in casa Torino si vuole fare cercare di accelerare i tempi, per questo motivo negli ultimi giorni sono proseguiti i contatti tra i dirigenti granata e quelli del Palermo: al centro dei discorsi tra i due club c'è Ilija Nestorovski.



L'attaccante macedone era già stato al centro di una trattativa tra Torino e Palermo la scorsa estate, le due società ne hanno poi parlato anche a gennaio ma il club siciliano non ha voluto cedere Nestorovski a stagione in corso. Ora i contatti sono stati riavviati, per il momento il presidente granata Urbano Cairo non ha ancora presentato nessuna offerta ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.