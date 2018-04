Dopo un inizio di stagione altalenante e una prima parte di gestione Mazzarri da applausi, l'attaccante del Torino M'Baye Niang sembra ritornato nei soliti, irrimediabili, alti e bassi della propria carriera. Nelle ultime settimane raramente si fa vedere al centro Sispor e il suo agente, Mino Raiola è già al lavoro per una nuova sistemazione in estate.



SALTA GLI ALLENAMENTI - Che Niang non fosse un talento facile da gestire era ben chiaro a tutti gli allenatori che lo hanno avuto sotto la propria guida ma ora, secondo Tuttosport, anche Walter Mazzarri è tornato a fare la conoscenza del Niang che aveva già avuto modo di conoscere ai tempi del Watford. Un talento sì, ma discontinuo in campo e fuori. Secondo il quotidiano torinese il suo calo sta coincidendo anche con il fatto che Niang spesso e volentieri salta gli allenamenti senza il permesso della società e, anche per questo, non viene più impiegato dall'allenatore toscano.



RAIOLA AL LAVORO, MA IL MILAN... - Il suo agente, Mino Raiola, è già al lavoro per provare una nuova sistemazione in estate in un affare "alla Balotelli" col Nizza. Di fatto sta cercando il modo di liberarlo in prestito per rilanciarlo (ancora una volta) in un campionato come quello francese in cui più volte ha dimostrato di poter fare bene. Un'operazione non semplice perchè la prossima estate il Torino dovrà garantire al Milan i 20 milioni previsti per il suo riscatto. Un riscatto che non è in dubbio e che, soprattutto, non è trattatible perchè il Milan ha bisogno di quell'incasso e nei contratti firmati fra le società è stato inserito un obbligo di riscatto non condizionato.