Afriyie Acquah resterà al Torino, la notizia che era nell'aria già da qualche giorno ormai è certa e la conferma arriva direttamente dal tecnico granata Sinisa Mihajlovic. "È un giocatore importante. Ho detto alla società di non venderlo: l’offerta arrivata non è quella che è circolata, ma inferiore. È importante per noi, ci ho parlato ieri. Gli faremo allungare il contratto, lui sta bene qui" ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa.



Il presidente Cairo, nel frattempo, ha respinto l'offerta arrivata dal Birmingham, squadre che da settimane lo sta corteggiando e una volta terminata questa sessione di calciomercato avvierà le trattative con il procuratore del giocatore per il prolungamento del contratto che al momento scade nel 2019.