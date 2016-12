La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in uscita del Torino. A partire dall’attacco, dove Sinisa ha dato l’assenso all’addio di Martinez: potrebbe andare al Bologna, da dove potrebbe arrivare Donsah. Non è certo di restare neppure Maxi Lopez che in campionato finora è partito titolare solto una volta: l’argentino è stato sondato dal Gremio e dal Bologna. A centrocampo, alla porta granata bussa la Pro Vercelli che chiede Aramu e Vives, mentre si cercano acquirenti per Acquah e Obi; uno fra Gustafson e Lukic potrebbe invece essere dirottato in B per giocare con continuità. In difesa, poi, hanno la valigia pronta Bovo (verso Pescara) e Ajeti, che però vorrebbe restare. No categorico del Toro, invece, alla partenza di Ljajic: il serbo da qualche settimana è seguito con insistenza dallo Spartak Mosca, ma il club granata non tratta. Discorso a parte per Avelar: escluso dalla lista dei 25 a inizio campionato per recuperare dall’infortunio al ginocchio, l’ex cagliaritano adesso è pronto a rientrare e la scelta finale spetta a Mihajlovic che valuterà anche i tempi di recupero di Molinaro.