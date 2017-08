Lucas Boyé non andrà all'Hellas Verona. Il Torino ha rifiutato l'offerta del club veneto che aveva chiesto in prestito l'attaccante classe 1996. A confermare che l'argentino non si muoverà dal club granata è stato Sinisa Mihajlovic nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita contro il Sassuolo.



"Se Boyé andrà via? No, altrimenti poi ci servirebbe un altro esterno" ha dichiarato l'allenatore granata. Se la trattativa per il passaggio dell'argentino al Verona è quindi tramontata, non lo è invece quella per Vittorio Parigini. L'under 21 azzurro non resterà a Torino e il suo agente sta cercando una squadra, possibilmente in serie A, dove l'attaccante possa trovare spazio.