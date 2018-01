Dopo aver ribadito ai dirigenti di Milan e Lazio che in questa sessione di mercato Daniele Baselli non verrà ceduto, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha fatto lo stesso con i colleghi dell'Inter. Il centrocampista, almeno fino a fine stagione, non lascerà il Piemonte: è questo il messaggio che da Torino è partito con destinazione Milano.



D'altronde il Torino è ancora in corso per centrare l'obiettivo qualificazione alla prossima Europa League (sia il sesto che il settimo posto sono al momento distanti solamente due punti) e Baselli è uno dei giocatori più importanti della formazione granata, per questo motivo il presidente Urbano Cairo vuole trattenerlo. L'Inter, in questo mercato di gennaio, dovrà guardare altrove per rinforzare il proprio centrocampo