Tre giocatori in scadenza di contratto, alcuni in prestito, altri che erano sul piede di partenza già a gennaio oltre ai vari calciatori che non sono sul mercato ma che se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbero partire: la prossima estate il mercato potrebbe portare ad un nuova rivoluzione in casa Torino.

Padelli, Moretti e Molinaro si libereranno a parametro zero, Hart difficilmente verrà riscattato e fa ritorno in Inghilterra, Ajeti, Acquah, Obi, Maxi Lopez e Avelar non sono dei punti di riferimento inamovibili nella squadra di Mihajlovic e potrebbe quindi essere ceduti, i giovani Lukic, Gustafson e Boyé potrebbero essere mandati a fare esperienza in prestito in altre squadra, Belotti, Barreca e Baselli hanno invece diversi estimatori e la loro permanenza in granata anche nel prossimo campionato (in particolare quella del Gallo) è tutt'altro che certa.