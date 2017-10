Per la partita di domenica del suo Torino contro il Crotone, Sinisa Mihajlovic non dovrà solo preoccuparsi dell'assenza di Andrea Belotti e su come sostituire il proprio numero 9 (negli ultimi allenamenti ha provato Umar Sadiq come centravanti), ma dovrà fare i conti con le assenze per infortunio anche di altri tre giocatori: il terzino sinistro Antonio Barreca e i mediani Afriyie Acquah e Joel Obi.



Nessuno dei tre dovrebbe riuscire a recuperare per la sfida dell'Ezio Scida, nonostante i primi esami a cui Barreca e Acquah si erano sottoposti sembravano escludere infortuni gravi. In difesa, sulla sinistra, dovrebbe giocare Cristian Ansaldi, in mediana invece agiranno Tomas Rincon e Daniele Baselli.