Belotti, Zappacosta ma non solo: la lista dei calciatori del Torino convocati dalle varie nazionali comprende al momento anche altri sette granata. Se Belotti e Zappacosta fano parte dell'elenco di Ventura, Benassi, Barreca e Bonifazi fanno parte di quello di Di Biagio. Iturbe è stato invece convocato dal suo Paraguay, Lukic e il portiere Milinkovic-Savic (già ufficialmente acquistato per la prossima stagione) rappresenteranno la Serbia Under 21, mentre Gaston Silva (attualmente in prestito al Granada) giocherà per il suo Uruguay.