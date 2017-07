Ieri sera è arrivato a Torino, quest'oggi Alejando Berenguer effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla società granata. Nel pomeriggio, poi, raggiungerà Bormio, dove conoscerà i suoi nuovi compagni di squadra e il suo nuovo allenatore: Sinisa Mihajlovic.



Il tecnico serbo, però, in Valtellina quest'oggi non aspetta solamente Berenguer, ma attende anche altri due giocatori: Simone Edera e Gaston Silva. L'ex attaccante della Primavera prenderà il posto di Vittorio Parigini, che è stato messo ko da un infortunio alla spalla, il difensore uruguaiano completerà invece il reparto arretrato che non può ancora contare su Antonio Barreca, ancora in vacanza dopo aver disputato l'Europeo Under 21.