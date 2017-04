Non solo l'attaccante Diego Falcinelli, il Torino per la prossima stagione ha individuato al Crotone anche un altro possibile rinforzo: il difensore Gianmarco Ferrari.

Il centrale, autore di tre gol in questo suo primo campionato di serie A, non è un obiettivo completamente nuovo della società granata: già lo scorsa estate il Torino aveva fatto un sondaggio per lui e ora è tornato a seguirlo.