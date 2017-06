Oltre che il difensore Lorenzo Tonelli, secondo quanto riportato da Tuttosport il Torino avrebbe messo nel mirino un altro giocatore di proprietà del Napoli: Alberto Grassi, appena rientrato dal prestito all'Atalanta. Il centrocampista classe 1995 era già stato seguito in passato dalla squadra granata ma l'affare non si concluse.

Ora, proprio come Tonelli, potrebbe essere utilizzato dal Napoli come pedina di scambio per avere uno sconto sui 20 milioni del riscatto obbligatorio di Nikola Maksimovic.