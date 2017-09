All'Allianz Stadium per il Torino è stato un derby da dimenticare: i gol di Dybala (doppietta per l'argentino), Pjanic e Alex Sandro hanno costretto la squadra di Mihajlovic ad uscire dal campo della Juventus con quattro reti sul groppone e zero punti in classifica. Il 194° derby della Mole è stato un match a senso unico come le statistiche certificano.



Per ben 21 volte la formazione di Massimiliano Allegri è riuscita ad arrivare alla conclusione, solamente 6 volte ci è invece riuscita quella di Sinisa Mihajlovic. I granata inoltre hanno avuto solo il 39% di possesso palla (61% quello dei bianconeri) ma il dato più preoccupante è quello relativo al numero di palloni persi: addirittura 37 quelli dei granata, 7 delle quali da Cristian Ansaldi, 5 a testa da Tomas Rincon e M'Baye Niang.