Poco più di tre giorni per decidere il futuro: ancora tutta da definire la situazione di, che dopo il fallimento della trattativa con lo Spartak Mosca si ritrova daInutilizzabile per il certificato medico presentato causa stress e scaricato pubblicamente da tutte le componenti rossonere: da("Contento di avere qui chi è entusiasta, non stressato"), dalla(parola di Raiola: "Prima il Milan non voleva cederlo, ora valuta la cessione") e in ultima istanza dai tifosi, con l'inequivocabile striscione esposto dalladurante la sfida col Cagliari ("In un Milan rinnovato non c'è spazio per chi è stressato, Niang vattene"). La separazione sembra inevitabile e per il francese è viva la pista che porta a, sponda granata, dove ritroverebbe: il tecnico spinge per averlo nuovamente con sé dopo l'esperienza in rossonero, è lui il nome giusto per completare l'attacco, e lo stesso Niang gradisce la destinazione. Resta però da limare la distanza tra i due club e già nella giornata di oggi potrebbero muoversi passi concreti in questa direzione.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti è previsto un: l'obiettivo è trovare un punto d'incontro tra la, e. I rossoneri sono disposti ad abbassare le proprie pretese e con uno sforzo da parte di Cairo. Il Milan apre allo sconto, il Torino è pronto ad alzare l'asticella: ore calde per il futuro di Niang.