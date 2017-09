Se Sinisa Mihajlovic può essere soddisfatto per il risultato ottenuto ieri dal suo Torino, lo può essere invece meno per gli infortuni occorsi ai suoi centrocampisti. Dopo pochi minuti dall'inizio della partita il tecnico granata è stato costretto a sostituire Joel Obi a causa di un problema muscolare. Al suo posto del nigeriano è entrato Afriyie Acquah che, nel secondo tempo, ha dovuto alzare bandiera bianca sempre per colpa di guaio muscolare.



I due centrocampisti questa mattina al Filadelfia non si sono allenati, nei prossimi giorni si sottoporranno a esami più specifici che stabiliranno l'entità e i tempi di recupero dei rispettivi infortuni.