Joel Obi o Daniele Baselli? È questo il dubbio di formazione che attanaglia la mente di Sinisa Mihajlovic a poche ore dalla partita contro il Genoa. L'italiano, solitamente titolare nell'undici del Torino, nelle ultime settimane non ha di certo impressionato e, proprio per questo motivo, il tecnico granata sta valutando se lasciarlo in panchina nell'ultima partita del 2016 e schierare al suo posto a centrocampo il nigeriano.

In campionato Obi non gioca dal secondo tempo di Torino-Chievo (ultima vittoria dei granata prima della striscia di tre sconfitte consecutive contro Sampdoria, Juventus e Napoli) quando subentrà proprio a Baselli. Poi un infortunio patito in Coppa Italia contro il Pisa ha spianato la strada per il ruolo da titolare a Baselli.