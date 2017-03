In anticipo rispetto alle previsioni, Joel Obi questo pomeriggio è tornato ad allenarsi in parte con i propri compagni di squadre. Nelle prossime settimane il centrocampista nigeriano potrà quindi tornare a disposizione di Mihajlovic per le ultime partite di campionato del Torino.

Carlao ha invece precauzionalmente abbandonato la seduta di allenamento per un indolenzimento ai muscoli flessori della coscia sinistra.