Periodo d'oro per Simone Zaza. Dopo le incomprensioni iniziali con l'allenatore del Valencia, Marcelino, l'attaccante ex Juventus si sta prendendo la scena grazie a diverse reti decisive. Il giocatore è nel mirino del Torino per il mercato di gennaio, ma il Valencia se lo coccola e al momento non ha intenzione di cederlo.