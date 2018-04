Per poter sperare di raggiungere la qualificazione alla prossima Europa League il Torino non può fare molti calcoli: deve vincere e sperare che Fiorentina, Atalanta e Sampdoria, che precedono in classifica i granata rispettivamente di cinque, tre e due punti, rallentino il più possibile. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, la squadra di Walter Mazzarri affronterà il Milan, poi domenica sarà ospite dell'Atalanta in quello che si preannuncia essere un vero e proprio scontro diretto per l'Europa.



Contro il Milan sarà quindi importante che Daniele Baselli e Cristian Ansaldi, due dei giocatori più in forma del Torino, stiano attenti a non ricevere ammonizioni. Entrambi sono diffidati e un cartellino giallo contro i rossoneri non permetterebbe loro di scendere in campo a Bergamo.