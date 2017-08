Potrebbe essere in Francia il futuro di Danilo Avelar. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Amiens, squadra neo promossa in Ligue 1, avrebbe posato i propri occhi sul difensore brasiliano che nel Torino quest'anno non avrebbe molto spazio.



Sinisa Mihajlovic considera infatti Avelar la terza scelta nel ruolo di terzino sinistro (all'ex Cagliari preferisce sia Antonio Barreca che Cristian Molinaro), per questo ha pensato di provarlo come centrale: in questa posizione ha convinto l'allenatore ma resta comunque la quinta scelta: Lyanco, N'Koulou, Moretti e Bonifazi vengono tutti prima di Avelar nelle gerarchie, di conseguenza se l'offerta fosse soddisfacente il presidente Cairo potrebbe venderlo.