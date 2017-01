Il futuro di Josef Martinez sembra essere non solo lontano da Torino, ma anche dall'Italia. Dopo la forte pervenuta dalla Turchia, più precisamente dal Trabzonspor, e i sondaggi effettuti da Amburgo, Newcastle, Club Brugge e Genk, ora per l'attaccante venezuelano si stanno muovendo anche alcuni club statunitensi.

Il procuratore di Martinez sta attualmente viaggiando in tutta Europa per ascoltare le offerte delle varie squadre interessate al suo assistito e presto volerà anche negli Usa. Dopo aver ceduto Bovo al Pescara e prestato Aramu alla Pro Vercelli il Torino si prepara quindi a mettere a punto la terza operazione in uscita di questa sessione di mercato