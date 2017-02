Ottime notizie dall'infermeria per Sinisa Mihajlovic in vista di Torino-Pescara: oltre a Castan, che come lui stesso ha raccontato è pronto a tornare in campo, il tecnico granata ha recuperato anche Davide Zappacosta. Per la partita di domenica contro la squadra allenata da Massimo Oddo, il tecnico granata potrà tornare a contare su due dei suoi difensori titolari che non ha avuto a disposizione nell'ultimo periodo.

Resta invece indisponibile Luca Rossettini che, così come il brasiliano Carlao, anche quest'oggi ha continuato a svolgere un programma di allenamento personalizzato.