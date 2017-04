Daniele Padelli non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro. Il portiere ha il contratto in scadenza con il Torino, sta valutando l'ipotesi del rinnovo ma ha ricevute anche un'offerta da parte dell'Inter per il ruolo di vice Handanovic.

Ma, notizie delle ultime ore, il portiere ha ricevuto anche alcune offerte da squadre di Premier League. Padelli ha già giocato in Inghilterra nella stagione 2006/2007 quando ha indossato la maglia del Liverpool.