Dopo la vittoria per 3-0 sul Sassuolo di ieri, questa mattina il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia. Alla sessione di lavoro, oltre gli infortunati Baselli, Valdifiori e Boyé non hanno preso parte altri otto calciatori, tutti convocati dalle rispettive nazionali.



Andrea Belotti sarà impegnato con l'Italia nel doppio impegno con Spagna e Israele, Kevin Bonifazi e Vittorio Parigini sono invece stati chiamati da Di Biagio in Under 21 per le amichevoli contro Spagna e Slovenia. Rappresenterà invece l'Italia Under 20 Simone Edera. Afriyie Acquah è stato chiamato dal suo Ghana per la doppia sfida con il Congo, Tomas Rincon vestirà la maglia del Venezuela per le partite contro Colombia e Argentina. Infine Adem Ljajic e Vanja Milinkovic-Savic sono stati convocati dalla Serbia: il primo dalla nazionale maggiore, il secondo dall'Under 21.