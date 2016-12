Tra i giocatori in casa Torino la cui cessione, fino a poco tempo fa, sembrava più che certa c'è Daniele Padelli. Ora però una sua partenza non è più certa: il portiere, che interessa ancora sia al Palermo che al Crotone, potrebbe infatti continuare ad indossare la maglia granata fino al termine della stagione e rimandare il suo addio al Torino a giugno quando scadrà il suo contratto e potrà scegliere con maggiore libertà la propria nuova squadra.

Se non arriverà l'offerta giusta e se i dirigenti granata non riusciranno a trovare un altro portiere per il ruolo di vice Hart, Padelli potrebbe quindi restare.