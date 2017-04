Si inizia a spingere , buona pasquetta a tutti !!! @andreaserami @gianlucamorelli05 !!! Un post condiviso da LC4 (@le_castan) in data: 17 Apr 2017 alle ore 04:20 PDT

Pasquetta di riposo per i giocatori del, ma non per tutti. Leandro, che nelle ultime settimane è stato nuovamente fermato da un problema muscolare, quest'oggi si è allenato per conto proprio per cercare di tornare il prima possibile in forma.Il difensore ha postato un breve video del suo allenamento su Instagram accompagnato dagli auguri ai tifosi. "Si inizia a spingere, buona Pasquetta a tutti !!!"